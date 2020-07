Nieuwe Franse premier gaat 'radicale islam' bestrijden

De nieuwe Franse premier Jean Castex heeft aangekondigd de radicale islam in al zijn vormen te gaan bestrijden.

Hij deed dit in een toespraak voor het parlement, waarin hij de plannen van de regering ontvouwde. Castex zei dat hij het secularisme (scheiding van staat en religie) "onverzettelijk" zal verdedigen. Hij noemde secularisme een "kernwaarde" van de staat en "speerpunt van sociale samenhang".Hij zei verder dat na de zomervakantie een wet komt tegen zogenoemd separatisme, "om te voorkomen dat bepaalde groepen opgesloten raken rond een etnische of religieuze identiteit". Hij beloofde ook meer steun voor de politie en een "krachtig antwoord" op misdaad en geweld bij protesten.Castex was op 3 juli door de Franse president Macron benoemd.