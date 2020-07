Oujda: Ruim 80 besmettingen coronavirus onder Marokkaanse arbeiders uit Algerije

Twee ziekenhuizen in de oosterse regio hebben de afgelopen dagen zo'n 80 mensen opgevangen die besmet zijn met het longvirus COVID-19.

Het betreft Marokkaanse onderdanen die werkzaam zijn in de bouwsector in Algerije. Ondanks dat de grenzen tussen de twee buurlanden sinds 1994 gesloten zijn maken burgers van beide landen regelmatig de oversteek voor werk.

De ruim 80 coronapatiënten zijn opgevangen in het El Farabi-ziekenhuis en het Mohammed VI Universitair Ziekenhuiscentrum in Oujda, dat meldt de NGO Alarm Phone tegenover nieuwsdienst Yabiladi. Volgens woordvoerder Hassan Amari gaat het om burgers in de leeftijden 30 en 40 jaar die werkzaam zijn in traditionele en ambachtelijke beroepen zoals tegelwerk en houtwerk.

Tot dusver leek het erop dat het coronavirus de oostelijke regio links liet liggen, daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens Amari gaat het om arbeiders die illegaal de grens oversteken. Lokale autoriteiten hebben daardoor moeite met het verrichten van contactonderzoek en vrezen voor een toename in het aanal familiale besmettingen.

"Er is nog geen aanscherping van de maatregelen aangekondigd. We wachten af ​​of de lokale autoriteiten de komende uren of dagen nieuwe aankondigingen zullen doen of niet", aldus Ammari.

© MAROKKO.NL 2020