Spanje: 55 Marokkaanse seizoensarbeiders bevallen gedurende lockdown

De groep arbeiders bestaat voornamelijk uit vrouwen die in Spanje waren om aardbeien te plukken. De groep kwam vast te zitten nadat half maart de grenzen werden gesloten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Een aantal van die vrouwen was zwanger en daarvan zijn er inmiddels 55 bevallen.

Spanje verwelkomt jaarlijks zo'n 20.000 arbeiders om te helpen met het plukken van bessen en aardbeien in het zuiden van Spanje. Een derde van alle seizoensarbeiders in Spanje is van Marokkaanse komaf.