Erdogan: Meer kerken en synagogen in Turkije dan moskeeën in heel Europa

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan telt Turkije naar verhouding meer kerken en synagogen dan het aantal islamitische gebedshuizen in heel Europa

Dat zei Erdogan als reactie op de kritiek op het recente Turkse besluit om het iconische Aya Sofia in Istanbul weer te heropenen als moskee. Het gebouw was sinds 1934 een museum.

Erdogan herinnerde de critici eraan dat het de Turkse autoriteiten waren die in 1934 het gebouw hadden omgedoopt tot museum en merkte tevens op dat dat besluit destijds een vergissing was. "En nu brengen we het weer terug tot moskee.", voegde hij toe.

Volgens Erdogan is het aantal gebedshuizen voor niet-moslims in Turkije vier tot vijf keer groter dan het aantal moskeeën in Europa. "Er is één gebedsplaats per 460 niet-moslims in Turkije, tegenover één moskee per 2.000 moslims in Europa.", aldus het Turkse staatshoofd. Het gebouw in Istanbul blijft een erfgoed van heel de wereld en de heropening van het eeuwenoude bouwwerk als moskee verandert daar niets aan, benadrukte Erdogan.



Er is vooral in landen met veel christelijk orthodoxe gelovigen, kritiek op het plan het museum weer als moskee in gebruik te nemen. Het Kremlin en de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk hebben Turkije gewaarschuwd vanwege de plannen. Ook Paus Franciscus zegt verontrust te zijn. De Aya Sofia is een voormalige kathedraal die het centrum is geweest van de christelijke orthodoxe kerken.

Na de verovering van het toenmalige Constantinopel, hoofdstad van het christelijke Byzantijnse rijk, in 1453, maakten de Ottomaanse veroveraars er een moskee van. Na de val van het Ottomaanse Rijk vlak na de Eerste Wereldoorlog veranderde de seculiere hervormer Kemal Musafa 'Atatürk' het gebouw in een museum. Erdogan wil dat het pand ook weer als moskee dient.

Turkije verwerpt alle pogingen van buitenaf om in te grijpen in het besluit rondom de Aya Sofia en beweert dat alle buitenlandse bemoeienis pogingen zijn de soevereiniteit van Turkije te schaden.

© MAROKKO.NL 2020