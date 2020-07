Cokevangsten douane in havens verdubbeld

De douane heeft in het eerste half jaar van 2020 25. 599 kilo cocaïne, verdeeld over 77 zendingen, in Nederlandse havens onderschept.

Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen werd 12.160 kilo coke in 60 partijen gevonden. Volgens de douane doet de toename zich vooral voor in de havens van Rotterdam en Vlissinge.

De grootste vangst de afgelopen zes maanden was in Vlissingen, waar een partij van 4515 kilo cocaïne werd onderschept.

De douane zegt dat de stijging komt door intensievere samenwerking met partners, zowel nationaal met de opsporingsdiensten als internationaal met douanediensten in bijvoorbeeld Brazilië en België.



Het is volgens een woordvoerder niet met zekerheid te zeggen of er ook daadwerkelijk meer wordt gesmokkeld. Ook de eventuele impact van het coronavirus is onduidelijk, omdat de stijging van in beslag genomen cocaïne al sinds 2018 waarneembaar is.

De douane onderschept ook meer synthetische drugs zoals xtc en MDMA in post en pakketten die naar het buitenland gaan. Ze werkt daarbij nauw samen met het Post Interventie Team van de politie en douanediensten in de Verenigde Staten en Australië.

