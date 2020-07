Bolsonaro weer positief getest op coronavirus

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft weer positief getest op het coronavirus.





Bolsonaro noemde het eerder "verschrikkelijk" dat hij moest thuisblijven. Hij stelde dat zijn klachten meevallen en wilde weer aan de slag gaan als hij alsnog negatief zou testen.



Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen de VS hebben meer besmettingen gemeld. Oud-militair Bolsonaro, die soms de Tropische Trump wordt genoemd, heeft het virus eerder omschreven als een "griepje".





Hij verscheen vaak zonder mondkapje in het openbaar en uitte kritiek op maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

Hij wil zich over enkele dagen weer laten testen, bericht CNN Brasil. De nieuwe diagnose is een tegenvaller voor de rechtse leider. Die zit in isolatie omdat hij eerder deze maand positief heeft getest op het virus.