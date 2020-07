Initiatief voor manifest tegen 'afrekencultuur'

In een Manifest voor het Vrije Woord keren zo’n negentig Nederlandse en Vlaamse academici, opiniemakers en politici zich tegen de 'afrekencultuur'.

Het vrije woord staat onder druk door het intimiderende optreden van radicale activisten, waarschuwen de initiatiefnemers. "We moeten de vrijheid van meningsuiting niet laten kapen door een kleine groep intoleranten", zeggen ze in De Telegraaf.





Het manifest is geschreven door Raisa Blommestijn (26), onderzoekster en docent aan de Universiteit Leiden, en collega-promovendus Bart Collard. De maatschappelijke ’verdeeldheid’ die actiegroepen als Black Lives Matter zouden zaaien, schreeuwt om een reactie, vinden de initiatiefnemers.

Blommestijn: "De urgentie is te groot: wij moeten nu een tegenbeweging starten." Het manifest is bewust vrij abstract gehouden ’omdat we iedereen willen bereiken: van links tot rechts’. Blommestijn: "We treden ook niet op als collectief. Ieder ondertekent op persoonlijke titel."





Op de lijst staan volgens de initiatiefnemers de namen van oud-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging, oorlogsfotograaf Teun Voeten, de Vlaamse oud-voorzitter van Amnesty International Willy Laes en entertainer en zangeres Marga Bult.

"Radicale groepen", staat in de brief, "willen anderen die niet ’de juiste mening’ voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen". En: "Het debat dient over elk onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waarmee u het ten diepste oneens bent, of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.' Die maatschappelijke discussie wordt, volgens de opstellers, nu te nadrukkelijk bepaald door de agenda’s van radicale activisten.