Zaak tegen ontsnapte handlanger Taghi toch voor rechter

Hoewel Gerel P. nog altijd voortvluchtig is, behandelt de rechtbank in Den Bosch woensdag toch gewoon zijn strafzaak.

P. wordt verdacht van een dubbele liquidatiepoging in Noordeloos in 2016. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, zei een woordvoerder van de rechtbank donderdag. Voor de gelegenheid wijkt de rechtbank uit naar de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. P. zou in december 2016 twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar oud hebben neergeschoten in een weiland bij Noordeloos.Justitie vermoedt dat P. bij meer liquidaties is betrokken. Hij wordt gezien als schutter van liquidaties die werden uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, waaronder de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker. Die werd in 2015 bij zijn woning in Huizen gedood.P. werd in 2017 gepakt in Suriname. Hij ontsnapte daar echter door een bewaker te bedreigen met een wapen. Sindsdien is hij voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie verdubbelde in maart het tipgeld tot 30.000 euro voor degene die de gouden tip heeft die leidt naar zijn verblijfplaats. Een advocaat heeft P. niet, aldus de woordvoerder van de rechtbank.