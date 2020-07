WK voetbal 2022 in Qatar: vier groepsduels per dag

Bij het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar zijn per dag vier groepswedstrijden. Dat staat in het woensdag vrijgegeven speelschema.

De wedstrijden beginnen Nederlandse tijd om 11. 00 uur, 14. 00 uur, 17. 00 uur en 20. 00 uur. De laatste speelronde in de groepen worden, voor een eerlijk verloop, gelijktijdig gespeeld. De aanvangstijden van die laatste ronde zijn om 16. 00 en 20. 00 uur. Het toernooi, met 32 deelnemende landen, begint maandag 21 november. Tot en met vrijdag 2 december zijn dagelijks vier pouleduels. Van zaterdag 3 december tot en met dinsdag 6 december zijn de achtste finales, elke dag twee.

Na twee rustdagen zijn de kwartfinales ingepland voor vrijdag 9 en zaterdag 10 december, ook elke dag twee. De halve finales zijn dinsdag 13 en woensdag 14 december, gevolgd door de wedstrijd om het brons op zaterdag 17 december en de finale op zondag 18 december.

Eerste WK in winter

De duels in de achtste finales, kwartfinales en halve finales zijn om 16.00 uur en 20.00 uur.



Het is voor het eerst dat het WK in de winter plaatsvindt. Bij het volgende WK mogen 48 in plaats van 32 landen deelnemen.

Openingswedstrijd

De FIFA maakte ook bekend dat de openingswedstrijd in stadion Al Bayt in Al Khor is, om 11.00 uur. Dat is een stad 60 kilometer van hoofdstad Doha. In Al Bayt is plaats voor 60.000 mensen. De finale is toegewezen aan het stadion Lusail, vlakbij Doha, met een capaciteit van 80.000. De eindstrijd start om 16.00 uur.

Het Nederlands elftal speelt volgend jaar zomer eerst het, vanwege het coronavirus uitgestelde, EK. Oranje moet zich nog voor het WK in Qatar zien te plaatsen. De loting voor de kwalificatie is eind dit jaar. De kwalificatie begint in maart 2021.

