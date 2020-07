Nederland stopt met repatriëringsoperatie Marokko

De repatriëringsoperaties voor Nederlandse onderdanen in Marokko is stopgezet.

Dat heeft de Nederlandse ambassade in Marokko woensdag aangekondigd. De repatriëringsoperatie was in het leven geroepen om Nederlanders te evacueren die sinds maart in Marokko zijn gestrand.









De Marokkaanse regering heeft woensdag de grenzen geopend waardoor gestrande reizigers op eigen houtje huiswaarts kunnen keren.



Luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc (RAM) en Air Arabia bieden vluchten aan naar Amsterdam vanuit Casablanca, Tanger, Fez en Nador, schrijft de Ambassade op haar Facebook-pagina. Ook is het mogelijk met een veerboot vanuit de haven Tanger Med te vertrekken richting Sète (Frankrijk) en Genua (Italië).

