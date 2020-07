Marokko: 514 bedrijven en fabrieken gesloten wegen schenden coronaregels

De autoriteiten in Marokko hebben de afgelopen maanden 514 fabrieken en bedrijven gesloten

Het betreft bedrijven die nalieten de preventiemaatregelen tegen het coronavirus na te leven, meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de berispte bedrijven zijn er nog 89 gesloten, de overige ondernemingen konden de activiteiten weer hervatten na het nemen van maatregelen.

De autoriteiten hebben overtreders met naam en toenaam benoemd. Het gaat om 135 industriële units, 58 restaurants, 55 cafés, 45 winkelcentra, 44 hamams, kapsalons en sportscholen, 15 callcenters, 5 hotels en 2 geldwisselkantoren.

Het invoeren van strikte veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus was één van de voorwaarden voor de hervatting van de bedrijvigheid in het land. Het geleidelijk op gang komen van de economische activiteit was bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.



Ondernemers werden begin juni opgeroepen maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te borgen. Ook werd in opdracht van koning Mohammed VI een grootschalige campagne opgezet om personeel te laten testen op het coronavirus.

Een soortgelijke testcampagne werd eerder ook al uitgevoerd onder werknemers van financiële dienstverleners in het land. Die operatie was een samenwerking tussen het zorgministerie en de Marokkaanse vereniging van banken (GPBM).

© MAROKKO.NL 2020