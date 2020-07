Barcelona valt weer onder lockdownmaatregelen

Theaters, bioscopen, sportcentra, zwembaden en discotheken gaan in de metropool Barcelona weer dicht om een nieuwe verspreiding van het gevreesde coronavirus tegen te gaan.





De regering roept de bevolking van Barcelona de komende 15 dagen op alleen de deur uit gaan als het noodzakelijk is, zoals om boodschappen te doen of te gaan werken. Er wordt ook op aangedrongen dit weekend niet naar tweede huisjes buiten de stad te gaan en niet samen te komen in groepen van meer dan tien mensen.



De lockdown wordt niet strikt afgedwongen, maar cafés en restaurants mogen slechts de helft van hun capaciteit aan plaatsen benutten en moeten om 20.00 uur sluiten.

De Catalaanse regering heeft dit vrijdag bepaald. Ze breidt daarmee het gebied waar weer coronamaatregelen in Catalonië van kracht zijn aanzienlijk uit. Er was al een stadsdeel waar die weer waren ingevoerd, net als in de regio van de stad Lérida, 130 kilometer westelijker.