Marokko: Veerboten uitgerust met testlaboratoria

De veerboten die worden ingezet voor de overtocht vanuit Europa naar Marokko zijn uitgerust met testlaboratoria

Het gaat om veerboten die vertrekken vanuit Sète (Frankrijk) en Genua (Italië), dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Transport. De eerste overtochten vonden plaats op 15 juli (Sète-Nador) en 16 juli (Genua-Tanger).





De laboratoria aan boord zijn in staat om passagiers voor aankomst te testen op het longvirus COVID-19. De testoperatie is opgezet in samenwerking met de betrokken rederijen in Frankrijk en Italië.



Volgens het persbericht zullen de komende tijd alle veerboten die Marokko aandoen worden uitgerust met testmogelijkheden.

