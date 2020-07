Van Huffelen biedt excuses aan voor discriminatie Belastingdienst

Van Huffelen meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze zich goed kan voorstellen dat de conclusies voor betrokken ouders "zeer pijnlijk" zijn.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën biedt nogmaals haar "oprechte excuses" aan voor de onrechtmatige manier waarop de afdeling Toeslagen gegevens over (dubbele) nationaliteit betrok in de aanvraag en controle op mensen die kindertoeslag wilden of al ontvingen.

De bevindingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat hier onder meer sprake was van discriminatie noemt ze "zeer ernstig". Omdat het rapport niet ingaat op de gevolgen voor de ouders, wil de staatssecretaris graag breder in gesprek met betrokkenen hierover, ook met belangenorganisaties en experts.

De gewraakte en onrechtmatige gebruikte gegevens van een (dubbele) nationaliteit zijn inmiddels uit de systemen van Toeslagen verwijderd, stelt Van Huffelen. Zij trad begin dit jaar aan als opvolger van Menno Snel, die vanwege de hele affaire opstapte.



Meer alertheid

De staatssecretaris wil dat de Belastingdienst meer een afspiegeling van de maatschappij wordt. Op die manier zal er binnen de organisatie volgens haar meer alertheid ontstaan om risico's van discriminatie, ook onbedoelde, te voorkomen. Ze zei nu niet met ambtenaren te gaan praten over hun mogelijke aandeel, onder meer als zij niet meteen informatie gaven aan de AP.

Ook AP-voorzitter Aleid Wolfsen gaat het erom te kijken naar het grote geheel. "Het is minder relevant om te kijken wie wat precies heeft gedaan." Hij stelde dat bij overheden vooroordelen soms onbewust in een systeem kunnen sluipen.



Het is belangrijk volgens hem dat ambtenaren in de hele linie zich daarvan bewust blijven. Dat kan ook voorkomen dat er in systemen ongewenste algoritmen ontstaan.

Het is volgens Van Huffelen aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of de bestuursrechtelijke overtreding die de AP heeft geconstateerd mogelijk een strafbaar feit is.

Dat staat los van de aangifte die zij samen met haar collega Hans Vijlbrief van Fiscaliteit heeft gedaan van mogelijke beroepsmatige discriminatie. Het OM beoordeelt dat zelfstandig.

