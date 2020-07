Chaos aan boord van veerboten van Genua en Sète naar Marokko

De eerste veerdiensten naar Marokko sinds de opening van de grenzen verliepen chaotisch

Dat melden meerdere Franse en Italiaanse kranten, waaronder het belangrijkste Italiaanse dagblad La Repubblica donderdag.

De toestanden op Franse en Italiaanse havens werden omschreven als "chaotisch". In Genua moest extra politie worden ingezet om alles in goede banen te leiden.

Honderden auto's stonden donderdag klaar om aan boord te gaan waardoor het stadsverkeer aan het Lungomare Canepa in Genua ernstig verstoord raakte. Het duurde uren voordat 60 auto's aan boord waren, terwijl ruim 500 andere voertuigen nog in de rij stonden.



De vertraging werd vooral veroorzaakt doordat veel passagiers de vereiste coronatest niet konden overhandigen. Daardoor moest ter plaatse alsnog een test worden uitgevoerd om automobilisten in staat te stellen aan boord te gaan, schrijft de krant. De Marokkaanse autoriteiten hadden de veerboten uitgerust met testlaboratoria.

Dezelfde problemen gebeurden ook in het Franse Sète, waar dagblad Liberation de situatie omschreef als "een echte puinhoop". Marokkanen waren in grote getale aanwezig in de terminal zonder enige zekerheid om aan boord te kunnen gaan. Velen hadden nog geen kaartje en door een gebrek aan informatie was de sfeer "gespannen".



Marokko heeft woensdag de grenzen geopend voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren. De heropening van de grens is vooralsnog beperkt. Reizigers richting Marokko moeten eerst een coronatest doen en het resultaat aan kunnen tonen.

Luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc (RAM) en Air Arabia bieden vluchten aan tussen Amsterdam en Casablanca, Tanger, Fez en Nador. Veerboten uit Spanje worden op dit moment niet toegelaten.

