Buitenlanders moeten vóór 10 augustus Marokko verlaten

Buitenlandse reizigers die in Marokko gestrand zijn geraakt hebben tot 10 augustus de tijd om het land te verlaten.

Dat meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet-ingezeten van Marokko mogen doorgaans 90 dagen in het land blijven. Door de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van de grenzen werd deze termijn verlengd.

Nu de grenzen weer open zijn en reizigers op eigen houtje thuis kunnen komen is deze coulance regel komen te vervallen. Buitenlanders die Marokko niet binnen de gestelde termijn verlaten dienen mogelijk een juridisch proces te doorlopen om hun immigratiestatus vast te stellen en riskeren een gevangenisstraf of geldboete.

Voor sommigen kan de naderende deadline extra problemen opleveren, gezien de eventuele beperkingen van andere landen die reizigers kunnen belemmeren huiswaarts te keren. Desondanks kwam het nieuws van de uitzonderlijke heropening van de grens als een verademing voor buitenlanders die meer dan vier maanden hebben gewacht om terug te kunnen keren naar hun thuisland.



De gedeeltelijke heropening van Marokkaanse grenzen stelt buitenlanders in staat het land te verlaten en Marokkaanse onderdanen het koninkrijk te betreden. Hoewel het niet verplicht is een coronatest te ondergaan om Marokko te verlaten dienen reizigers de vereisten bij hun bestemmingslanden te verifiëren.

Op dit moment kunnen buitenlandse reizigers niet terugkeren naar Marokko. De regering heeft nog niet bekendgemaakt wanneer zij toeristen of niet-ingezetenen het land weer in in zal laten.

© MAROKKO.NL 2020