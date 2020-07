Hoger beroep 'moslimmoordenaar' Mladić nu in augustus

Het hoger beroep van de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladić moet komende maand alsnog worden behandeld.

De zittingen staan nu gepland op 25 en 26 augustus, meldt het internationale hof in Den Haag. Mladić kreeg in 2017 een levenslange gevangenisstraf opgelegd, onder meer vanwege de massamoord in Srebrenica. Daar brachten zijn troepen in 1995 duizenden moslimmannen en -jongens om het leven.De voormalige legerleider ging in beroep tegen die uitspraak. Die beroepszaak moest echter herhaaldelijk worden uitgesteld vanwege zijn medische problemen.Het is nog onduidelijk of de oud-militair fysiek naar de rechtbank komt of via videolink aanwezig is. Hij moest in 2017 nog uit de zaal worden verwijderd toen hij in woede ontstak.Het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, dat de taken heeft overgenomen van het Joegoslavië-Tribunaal, meldt dat Mladić op 26 augustus weer tien minuten spreektijd krijgt. Ook zijn advocaten en aanklagers komen aan het woord.