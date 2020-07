Marokko: Invoertermijn voor buitenlandse voertuigen verlengd

Dat maakt de Marokkaanse douane (ADII) vrijdag bekend middels een persbericht. Het douanekantoor zal de regularisatie van voertuigen in Marokko tijdelijk toelaten zonder gevolgen.

Marokko had half maart alle passagiersverbindingen opgeschort om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Reizigers die tijdelijk met een voertuig het land binnen komen mogen doorgaans maar een beperkte periode in het land aanwezig zijn. Door de opgeschorte bootverbindingen konden de voertuigen echter het land niet meer uit.