Marokko: Capaciteit openbaar vervoer wordt opgevoerd naar 75%

De passagierscapaciteit van het openbaar vervoer in Marokko zal worden opgevoerd naar 75%.

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Transport Abdelkader Aamara. Volgens de transportminister wordt de versoepelingsmaatregel "in de komende dagen" geïmplementeerd.





De Marokkaanse autoriteiten hadden de maximale passagierscapaciteit van het openbaar vervoer in het land vastgezet op 50%.



De eerste versoepelingsmaatregelen in Marokko werden 9 juni bekend gemaakt. Het openbaar vervoer in heel het land werd weer hervat, met de helft van de passagierscapaciteit.







De maatregel was onderdeel van de voorwaarden om het openbaar vervoer in het land te herstellen en bedoeld om de verspreiding van het longvirus COVID-19 in te dammen.



De beslissing om de maximumcapaciteit te verhogen naar 75% maakt deel uit van de versoepelingsstrategie van de autoriteiten.

