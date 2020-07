Politie Londen schorst agent die knielde op zwarte verdachte

buitenland 18 jul 9:03

Een agent van de politie in Londen is vrijdag geschorst nadat een video was opgedoken waarop te zien is dat hij een zwarte verdachte met zijn knie in bedwang hield.





Een onafhankelijke toezichthouder onderzoekt het incident. Sinds de dood van George Floyd eind mei door een agent die zijn nek afklemde, is het optreden van de politie tegen vooral zwarte arrestanten weer onder vuur komen te liggen. © ANP 2020 Een leidinggevende van de politie noemde de beelden "extreem verontrustend". Burgemeester Sadiq Khan van Londen vroeg om een snel en grondig onderzoek. Op de video die rondgaat op sociale media is te zien dat de agent zijn knie op de zijkant van het hoofd en de nek van de verdachte plaatste. Hij werd donderdagavond aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. De verdachte zit nog vast.Een onafhankelijke toezichthouder onderzoekt het incident. Sinds de dood van George Floyd eind mei door een agent die zijn nek afklemde, is het optreden van de politie tegen vooral zwarte arrestanten weer onder vuur komen te liggen.