Aantal coronabesmettingen in België stijgt fors

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in België fors toe.

© ANP 2020

Het gezondheidsinstituut Sciensano meldde zondag dat in de periode 9 tot en met 15 juli de toename 61 procent groter was dan de week daarvoor. Het instituut registreerde gemiddeld dagelijks 143 nieuwe besmettingen.Sciensano benadrukt dat het in deze fase belangrijk is dat de Belgen zich houden aan de maatregelen om zo de verspreiding van het virus in te dammen.In België zijn tot nu toe ruim 63.700 besmettingen met corona vastgesteld. Er zijn 9800 mensen in het land overleden aan de gevolgen.