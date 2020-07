Martin Koolhoven en Sinan Can werken aan film over Hofstadgroep

Regisseur Martin Koolhoven is bezig met de ontwikkeling van een speelfilm over de Hofstadgroep, de groep radicale jongeren die tussen 2002 en 2005 Nederland voor het eerst confronteerde met jihadisme van eigen bodem.

Programmamaker Sinan Can is betrokken als adviseur bij de totstandkoming van de film. In de documentaire-reeks De Lokroep dook Sinan Can al in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland en sprak daarvoor met veel van de sleutelfiguren van de Hofstadgroep, het terroristische netwerk waarin ook Mohammed B. zat, de moordenaar van Theo van Gogh. De film zal geproduceerd worden door Els Vandevorst van N279 Entertainment, het productiebedrijf van haar en Koolhoven.

"Net als veel mensen was ik altijd geïnteresseerd in deze geschiedenis, maar het was het drieluik De Lokroep van Sinan waardoor ik het idee kreeg dat er een film over gemaakt moest worden", vertelt Koolhoven. "Sinan, Els en ik spraken af en het klikte meteen. Hij heeft zo’n schat aan informatie en inzicht dat het wel een geweldige film móet worden. Ik stel me zowel een relevante karakterstudie als superspannende thriller voor."

Sinan Can stelt dat het heel spannend is om als adviseur aan het project mee te doen. "Ik snap heel goed dat Martin een film over de Hofstadgroep wil maken, want het is een heel dramatisch verhaal met vertakkingen naar internationaal opererende terreurorganisaties", stelt hij.



Het is nog niet duidelijk wie het scenario gaat schrijven. "Het is echt ongelooflijk interessante materie met natuurlijke mogelijkheden voor internationale samenwerkingen", aldus Vandevorst.

"We zijn aan het denken wie erbij te halen als scenarioschrijver. Een Nederlander of juist een internationaal iemand?" Behalve aan de Hofstadgroep-film werkt Koolhoven ook aan een film over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog.

