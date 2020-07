Saoedische koning Salman (84) opgenomen in ziekenhuis

buitenland 20 jul 10:11

Koning Salman Bin Abdulaziz van Saoedi-Arabië is maandag opgenomen in een ziekenhuis in hoofdstad Riyadh.

De 84-jarige leider van het land heeft volgens staatspersbureau SPA een ontsteking aan de galblaas. Het Saoedische staatspersbureau meldt dat de koning vooralsnog enkel een medische controle ondergaat, zonder daarbij verder in details te treden.

Bin Abdulaziz was sinds 2012 kroonprins onder koning Abdoellah. Hij werd koning van het land in 2015. Daarvoor werkte hij ruim vijftig jaar als gouverneur van Riyadh.

De Saoedische koning staat bekend om zijn positieve houding tegenover het Westen. Onder zijn bewind zijn de betrekkingen met de Verenigde Staten en de Europese Unie verbeterd.

De huidige kroonprins is de 34-jarige Mohammed Bin Salman.

