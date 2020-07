VN-Rapport: 37% van de jongeren in Marokko gebruikt geen condoom

Zo'n 37% van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar in Marokko die seksueel actief is heeft nooit een condoom gebruikt

Zo'n 44% geeft aan slechts sporadisch het voorbehoedsmiddel te gebruiken. Daarnaast heeft bijna 8% van de seksueel actieve meisjes tussen de 15 en 24 jaar te maken gehad met een ongewenste zwangerschap, daarvan heeft 70% een abortus ondergaan. Dat staat in recent rapport van UNFPA.

Volgens UNFPA-vertegenwoordiger Luis Moa hebben jongeren in Marokko steeds vaker op jongere leeftijd seks. De gemiddelde leeftijd waarop seksueel actieve jongeren seks hebben is 16 jaar onder jongens, en 17 jaar onder meisjes. De oorzaak ligt volgens Moa in het gegeven dat de huwelijksleeftijd in Marokko is gestegen naar 32 onder mannen en 27 onder vrouwen. "Jonge Marokkanen zitten steeds langer in het celibataire deel van hun leven", aldus Moa.

De ontwikkeling is zorgwekkend, stelt Moa. "Universele toegang tot informatie, onderwijs en reproductieve gezondheidsdiensten is noodzakelijk om de beste staat van seksuele en reproductieve gezondheid te hebben".



Marokkaanse autoriteiten streven naar brede toegang tot seksuele gezondheidsdiensten, met name op het gebied van gezinsplanning, informatie en onderwijs en de opname van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma's. De toegang tot seksueel onderwijs en zorgdiensten verloopt echter moeizaam. "De problemen waar Marokkaanse jongeren mee kampen als gevolg van de beperkte toegang tot informatie en zorg kunnen ernstige gevolgen hebben", stelt Moa.

UNFPA implementeert daarom strategische programma's en projecten op het gebied van uitgebreide seksuele voorlichting, stelt Moa. De projecten zijn erop gericht de capaciteiten te versterken van sleutelfiguren op overheidsniveau of op het niveau van het maatschappelijk middenveld.

Met name door banden aan te knopen met het Ministerie van Onderwijs voor de integratie van seksuele voorlichting in klaslokalen.



© MAROKKO.NL 2020