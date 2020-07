Frankrijk: Sluiting grens met Spanje niet uitgesloten

Het is heel goed mogelijk dat Frankrijk de grens met Spanje sluit als antwoord op het stijgende aantal coronabesmettingen in met name Catalonië.

Dat heeft de Franse premier Jean Castex zaterdag gezegd tegen de Franse pers tijdens een bezoek aan het Franse dorp Prades, waar de premier ook burgemeester is. Maandag vindt een bijeenkomst plaats met de eerste vicepremier Carmen Calvo.

Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen maar het is wel een gegeven waar bezoekers van Spanje rekening mee moeten houden. Castex verwees naar het hoge aantal nieuwe besmettingsgevallen en de daarmee gepaarde preventiemaatregelen die sinds deze zaterdag gelden in Barcelona en 13 randsteden.

Met name in Catalonië en Aragón worden steeds meer personen positief getest op het dodelijke longvirus COVID-19. Vooral in Lerida, Barcelona en rondom de Catalaanse hoofdstad blijft het aantal besmettingsgevallen in grote getale toenemen.



De Franse premier wil met Spanje in gesprek over een eventuele sluiting van de grens. Het is niet bekend of de sluiting alleen geldt voor Catalonië en Aragón of alle landsgrenzen zoals in Navarra en Baskenland.

De grens tussen de twee landen ging 22 juni open nadat deze maandenlang gesloten was. Bij de grensovergangen vinden geen controles plaats, in tegenstelling tot de gezondheidscontroles die wel plaatsvinden op vliegvelden en in havens.

