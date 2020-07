Coronavaccin Oxford heeft nog drie grote hordes te gaan

Het is wellicht mogelijk, maar nog allerminst zeker dat het gaat lukken om eind dit jaar het coronavaccin van de Universiteit van Oxford op de markt te brengen.

Hoogleraar Sarah Gilbert, die het klinisch onderzoek leidt, legde een dag na de publicatie van veelbelovende eerste resultaten aan BBC Radio het vervolgproces uit. Nederland en andere landen hebben het bewuste vaccin op voorhand al besteld.

"Het doel om eind dit jaar het vaccin uit te rollen behoort tot de mogelijkheden, maar er is absoluut geen zekerheid over te geven, want daar moeten eerst drie dingen voor gebeuren", zei Gilbert. Ten eerste moet in de laatste fase van het onderzoek worden aangetoond dat het vaccin mensen daadwerkelijk langere tijd beschermt tegen het coronavirus.

Uit tussentijdse resultaten die de onderzoekers maandag naar buiten brachten in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet bleek al wel dat het vaccin veilig is en het immuunsysteem aan het werk zet tegen het virus. Uit lopend onderzoek in Brazilië, Zuid-Afrika en binnenkort de Verenigde Staten zal echter nog moeten blijken of het vaccin goed genoeg is.



September als doel

De tweede stap is dat er voldoende productiecapaciteit is. Oxford heeft al afspraken daarover met het grote farmaceutische bedrijf AstraZeneca. Samen mikken ze erop om tegen september de eerste miljoen vaccins te produceren.

Tot slot zullen overheidsdiensten die vaccins beoordelen versneld goedkeuring aan het middel moeten verlenen, als ze het snel beschikbaar willen stellen aan hun bevolking.

Wereldwijd wordt gewerkt aan vaccins tegen het coronavirus. In The Lancet stonden maandag bijvoorbeeld ook hoopgevende tussentijdse resultaten van een Chinees kandidaatvaccin.

