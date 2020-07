Aantal nieuwe besmettingen coronavirus in Nederland loopt snel op

Het coronavirus laait weer op. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 987 meldingen van nieuwe gevallen gekregen.

Vorige week waren het er 534. "Dit is zorgwekkend. Als de maatregelen versoepeld worden, grijpt het virus vrij snel zijn kans om zich te verspreiden. Het is ook zorgwekkend dat mensen met klachten zich niet laten testen. Ze gaan toch naar hun werk en maken toch afspraken met hun vrienden", zegt Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Volgens het RIVM zijn er momenteel 96 actieve lokale uitbraken (clusters). Bij zo'n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht. In Hillegom en Goes zijn grote clusters, maar volgens Timen zijn in Amsterdam en Rotterdam ook een paar groepsuitbraken. Timen: "De trend is overal hetzelfde. Wat meer feesten, wat meer genieten, maar dat betekent ook dat we minder serieus omgaan met de maatregelen."

Bijna 90.000 mensen lieten zich testen

Vorige week hebben 88.886 mensen zich laten testen bij de GGD'en. Van hen bleek 1 procent het virus onder de leden te hebben. Een week eerder was 0,6 procent van alle tests positief.



Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland loopt het aantal besmettingen op.

De toename wil nog niet zeggen dat de tweede coronagolf is begonnen, "maar het is wel een aanwijzing dat we zo niet door moeten gaan, anders wordt de tweede golf eerder werkelijkheid dan we dachten. We verwachten in het najaar een tweede golf, maar hoe groot die wordt hebben we zelf in de hand. We zien de toename gebeuren en we roepen mensen op om zich aan de maatregelen te houden."



Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen naar 1,29. Voor het eerst sinds half maart ligt "de bandbreedte" van het getal geheel boven de 1. Bij een getal van 1,29 besmetten 100 mensen samen 129 anderen.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week meldingen van 7 sterfgevallen (vorige week 8, de week daarvoor 19) en 19 ziekenhuisopnames (vorige week 16, de week daarvoor 9).

