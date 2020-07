Proces van start tegen pleger mislukte aanslag op synagoge Halle

Dinsdag begint het proces tegen de 28-jarige Stephan B. die wordt beschuldigd van moord, pogingen daartoe en van een van de ernstigste terroristische aanslagen in de Bondsrepubliek.

Hij ging 9 oktober vorig jaar bewapend met vuurwapens, explosieven en molotovcocktails naar de synagoge van de stad Halle. Daar werd de joodse feestdag Jom Kipoer gevierd en Stephan B. probeerde er herhaaldelijk vergeefs binnen te dringen. De gepantserde toegangsdeur begaf het niet.

Vervolgens sloeg hij op de vlucht en vermoordde een 40-jarige vrouw op straat en even later een 20-jarige man in een Döner-zaak. Hij verwondde ook nog twee anderen in Halle ernstig voor hij werd gearresteerd. Stephan B. streamde zijn misdaden op internet.

Het proces had eigenlijk in Naumburg moeten zijn, maar vanwege de grote binnen- en buitenlandse belangstelling is het naar een groter gerechtsgebouw in Maagdenburg verplaatst. Dat is ook om veiligheidsredenen.



De Duitse veiligheidsdienst ziet in de misdaden sterke gelijkenissen met de aanslagen van een rechts-extremist in het Nieuw-Zeelandse Christchurch die in maart 2019 met vuurwapens ruim vijftig mensen doodde bij zijn gestreamde aanslagen op moslims.

Het proces tegen Stephan B. moet in oktober zijn afgerond. Hij wordt omschreven als een extremist die klaagde over 'de zionistische regering' in Duitsland, een begrip in ultra-rechtse kringen. Hij zou geen lid zijn geweest van een bepaald netwerk, maar op eigen houtje hebben gehandeld.

