Proces tegen ex-leider Soedan begonnen

Het proces tegen de voormalige leider van Soedan, Omar Hassan al-Bashir, is in de Soedanese hoofdstad Khartoem van start gegaan.

Hij moet zich verantwoorden voor de militaire staatsgreep die hij in 1989 als hoge officier pleegde. De coup tegen de democratisch gekozen premier Sadeq al-Mahdi verhinderde op het nippertje dat de premier vrede sloot met het opstandige zuiden en daarmee een einde zou maken aan een burgeroorlog in wat uiteindelijk in 2011 het onafhankelijke Zuid-Soedan is geworden.

Al-Bashir bleef tot april vorig jaar aan de macht en stortte het uitgestrekte land in decennia van bloedvergieten en economische rampspoed. Hij isoleerde het land politiek en economisch onder meer door lange tijd terroristen zoals Osama bin Laden (1957-2011) te herbergen.

Hij wordt ook gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag wegens de bloedige vervolging van bevolkingsgroepen in het noordwestelijke Darfur. Daar kostte de strijd aan zeker 300.000 mensen het leven en zijn miljoenen van huis en haard verdreven.



De 76-jarige al-Bashir riskeert de doodstraf. Hij kreeg in december van een rechtbank al twee jaar gevangenisstraf wegens corrupte praktijken. Zijn advocaten betitelden de vervolging van hun cliënt als een politiek proces dat dertig jaar na de gebeurtenissen wordt gevoerd. Behalve al-Bashir staan in deze zaak meerdere voormalige topfiguren terecht. De zitting werd snel afgerond en het proces gaat 11 augustus in Khartoem verder in een grotere rechtszaal.

Het dertig jaar oude regime van al-Bashir overleefde onder meer dankzij steun van het leger en van radicale islamisten in Soedan. Het overleefde ook de afscheiding van Zuid-Soedan. Maar door de economische isolatie van het land stortte het regime in april 2019 in elkaar. Massaprotesten brachten al-Bashirs steunpilaren in het leger ertoe hem aan de kant te schuiven.

Het leger heeft ingestemd met een overgangsregering van burgers die enkele jaren mag proberen het straatarme land weer op de rails te krijgen. Het bruto binnenlands product per inwoner was vorig jaar in Nederland bijna 120 keer groter dan dat van Soedan volgens cijfers van de Wereldbank.



