Eerst stijgen de besmettingen, dan de opnames, dan de sterfte

Het aantal coronabesmettingen neemt toe. In de vorige kalenderweek, tussen maandag 13 en zondag 19 juli, kreeg het RIVM 895 meldingen van nieuwe gevallen.

De week ervoor is het coronavirus 465 keer vastgesteld en de week daarvoor 437 keer. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen zijn nu nog laag, maar dat kan in de komende week toenemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt de toename van het aantal besmettingen zorgwekkend. In totaal kreeg het RIVM in de afgelopen zeven dagen 987 meldingen, maar daar zitten ook wat oudere en nieuwere besmettingen tussen, die nu zijn verwerkt.

In de afgelopen week kreeg het RIVM gemiddeld meer dan 100 nieuwe gevallen per dag binnen. Vorige week dinsdag was het met 90 nieuwe meldingen relatief rustig, maar afgelopen vrijdag kwamen 156 meldingen binnen. Dat is aanzienlijk meer dan in de weken ervoor. Zo kreeg het RIVM zo'n twee weken, op 6 juli, 41 meldingen van positieve tests.



Voorbode

Het aantal besmettingen is nu terug op het niveau van half juni. Ook toen ontving het RIVM zo'n 100 tot 150 meldingen van nieuwe gevallen per dag, maar toen was de uitbraak op zijn retour.

Het aantal besmettingen kan een voorbode zijn van het aantal ziekenhuisopnames en daarna ook van het aantal sterfgevallen. Het eerste geval van het coronavirus werd op 27 februari vastgesteld. Vanaf begin maart bleken steeds meer mensen besmet te zijn geraakt. Een patiënt kan ongeveer een week na de eerste klachten zo ziek worden dat ziekenhuisopname nodig is.



Half maart begon het aantal ziekenhuisopnames te stijgen. Op 27 maart werd een recordaantal van 609 mensen in een ziekenhuis opgenomen. De piek van het aantal sterfgevallen was zes dagen later, op 2 april, toen 176 mensen stierven.

Zo ver is het nu nog niet, maar het aantal ziekenhuisopnames is wel iets gestegen. Vorige week, tussen maandag 13 en zondag 19 juli, kwamen 11 mensen in een ziekenhuis te liggen. De week ervoor waren dat er 7.

Het laatste sterfgeval tot nu toe was vorige week woensdag, op 15 juli. De RIVM-cijfers van volgende week maken duidelijk of daar verandering in komt.

© ANP 2020