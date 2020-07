Minister: brand kathedraal Nantes mogelijk toch geen opzet

Niets suggereert in dit stadium dat de brand in de 15-eeuwse kathedraal in de West-Franse stad Nantes opzettelijk is aangestoken.

Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin dinsdag. "Op dit moment suggereert niets dat dit een criminele daad is", zei Darmanin tegen parlementsleden. "Er is een onderzoek geopend. Het kan zijn dat dit per ongeluk is gebeurd."Eerder was een man aangehouden en ondervraagd in het onderzoek naar de brand. De man werkte als vrijwilliger in de kathedraal en had vrijdagavond de taak die af te sluiten. De volgende ochtend brak op drie plaatsen in het gebedshuis brand uit. Door de brand is een historisch orgel verwoest.Deze vrijwilliger, een asielzoeker uit Rwanda, werd zondag weer vrijgelaten. Diens advocaat had betoogd dat de man niets met het uitbreken van de brand te maken had. Direct na de brand werd verklaard dat de brand waarschijnlijk was aangestoken.