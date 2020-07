Arrestatie na brand in kathedraal Nantes

De politie in het Franse Nantes heeft een man gearresteerd in verband met de brand zaterdag in de plaatselijke kathedraal.

Dat heeft de Franse justitie zondag bekendgemaakt. Het vuur verwoestte het grote kerkorgel. Direct na de brand werd al verklaard dat de brand waarschijnlijk was aangestoken omdat op drie plaatsen vuurhaarden waren. De man die is aangehouden, is een vrijwilliger die in de kathedraal werkt. Hij zou vrijdag voor het afsluiten van het gebedsgebouw verantwoordelijk zijn geweest.

De vrijwilliger wordt verhoord om te achterhalen wat er tussen sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd. Volgens openbaar aanklager Pierre Sennès is het voorbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft.

Historisch monument

Het vuur werd even voor 08.00 uur zaterdagochtend ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het westen van Frankrijk. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen. Zij kregen het vuur na ongeveer twee uur onder controle.



De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis. Het herstel daarna duurde vervolgens ongeveer 13 jaar.

Beelden van de brand in Nantes deden denken aan de verwoestende brand in de Notre Dame in Parijs in april vorig jaar.

