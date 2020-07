Meknes: Onderzoek naar dood politieagent

marokko 19 jul 20:43

De politieagent werd dood aangetroffen in zijn woning in de wijk Waljat Lamrani en is vermoedelijk met geweld om het leven gebracht

De gerechtelijke politie in Meknes is een onderzoek gestart naar de dood van een agent. Het levenloze lichaam van de diender vertoonde sporen van geweld, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

Hoe de man om het leven is gekomen is niet duidelijk. De politie vermoedt dat zijn dood verband houdt met relationele geschillen in de persoonlijke sfeer.

Het lichaam van de agent is voor autopsie overgebracht naar het mortuarium.