Marokko ziet af van wekelijkse zoneclassificatie coronavirus

Bij de eerste versoepeling van de coronamaatregelen in het land begin juni werd het land opgedeeld in twee zones. In gebieden die als 'zone 1' werden bestempeld werd meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Voor de zwaargetroffen gebieden in 'zone 2' bleef het leeuwendeel van beperkende maatregelen van kracht. De herverdeling van de twee zones werd wekelijks gedaan. In Frankrijk werd met een soortgelijk systeem gewerkt.