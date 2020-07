Meknes: Verdachte gearresteerd voor dood politieagent

marokko 20 jul 21:20

De politieagent werd dood aangetroffen in zijn woning in de wijk Waljat Lamrani en is vermoedelijk met geweld om het leven gebracht.

De politie in Meknes heeft zondagavond een 35-jarige man gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een politieambtenaar, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. Het levenloze lichaam van de politieagent werd zondag aangetroffen in zijn woning in de wijk Waljat Lamrani. Het lichaam van de overledene vertoonde ernstige verwondingen door aanvallen met stompe voorwerpen. Uit vooronderzoek bleek dat de agent met een gasfles en een ander ijzeren voorwerp om het leven is gebracht.

Volgens het vooronderzoek zou de misdaad verband houden met een persoonlijk geschil. De verdachte word beschuldigd van mishandeling met de dood tot gevolg. Volgens artikel 403 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht kan de verdachte een gevangenisstraf opgelegd krijgen van tien jaar tot levenslang, afhankelijk van de omstandigheden van het incident. © MAROKKO.NL 2020