VS klagen Chinese hackers aan voor stelen data corona-onderzoek

De Verenigde Staten hebben twee Chinese hackers aangeklaagd voor onder meer het stelen van gegevens van onderzoek naar een coronavaccin.

© ANP 2020

De spionnen zouden bij honderden bedrijven overal op de wereld zijn binnengedrongen, ook firma's die aan Defensie leveren. Verder waren regeringen doelwit, melden Amerikaanse media.De twee Chinezen vergaarden tijdens hun jarenlange cyberspionage gigantisch veel informatie over onder meer wapenontwerpen, medisch onderzoek en belangrijke softwarecodes. In de aanklacht worden geen namen van gedupeerden genoemd, maar het duo stal van computers in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België, Australië en Duitsland.Volgens de Amerikanen was er een lijn tussen de Chinezen en het Chinese ministerie van Veiligheid, de inlichtingendienst voor het buitenland.