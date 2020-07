Marokkaanse journalist El Mahdaoui verlaat gevangenis na 3 jaar

De voormalige hoofdredacteur van de nieuwswebsite Badil werd veroordeeld omdat hij weigerde de politie in te lichten over de Hirak protesten

Na zijn vrijlating verscheen de journalist op tientallen foto's online waarin vreugdevol wordt herenigd met zijn vrouw en twee kinderen.

Veiligheidsdiensten arresteerden El Mahdaoui op 20 juli 2017, na een toespraak die hij hield op Place Mohammed VI in Al Hoceima, waarbij hij activisten aanmoedigde om deel te nemen aan de protesten die door de autoriteiten als ongeoorloofd werden beschouwd.

De rechtbank veroordeelde Hamid El Mahdaoui in juni 2018 tot een celstraf van drie jaar wegens "aanzetten tot deelname aan verboden protest" en "bedreiging van de nationale veiligheid". In afwachting van de straf zat hij ongeveer een jaar in detentie.



De protesten maakten deel uit van de sociale beweging Hirak Rif in de provincie Al Hoceima. De beweging ontstond in oktober 2016 na de dood van de lokale visboer Mouhcine Fikri.

Mouhcine Fikri

De dood van de visboer ontketende in 2016 de Hirak du Rif-beweging. De 31-jarige Mouhcine werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.



De felle protesten werden aangewakkerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken. Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.

Veel activisten, onder leiding van Nasser Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.

