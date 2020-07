Marokko betreedt derde fase van exit-strategie lockdown

Het besluit maakt deel uit van het plan van de regering om de landelijke lockdown geleidelijk op te heffen en de economie nieuw leven in te blazen door het "normale leven" te hervatten.

Marokko verkeert sinds zondag in de derde fase van de geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen. Het land staat bijeenkomsten en activiteiten van minder dan 20 personen toe en ook de maximale passagierscapaciteit in het openbaar vervoer is verhoogd naar 75%.

In de derde fase kunnen bedrijven uit de toerismebranche op 100% van hun capaciteit werken. Hotels mogen echter niet meer dan 50% van de capaciteit van gedeelde gastenverblijven, zoals restaurants, zwembaden en sportcentra gebruiken.

De autoriteiten geven vergunningen af voor het organiseren van officiële sportbijeenkomsten zonder publiek. Ook culturele instellingen zoals bibliotheken, musea en monumenten gaan ook weer open met een maximumcapaciteit van 50%.



Bijeenkomsten zoals begrafenissen en bruiloften blijven echter opgeschort. Ook theaters, bioscopen en openbare zwambaden blijven voorlopig gesloten. Privézwembaden in clubs en hotels mogen daarentegen wel open.

Regionale coronamaatregelen De noodtoestand in Marokko geldt nog tot 10 augustus. Het land is inmiddels afgestapt van de wekelijkse zoneclassificatie waarbij de regering regionale preventiemaatregelen invoerde aan de hand van de plaatselijke epidemiologische situatie. In plaats daarvan gelden coronamaatregelen voortaan voor het gehele Marokkaanse grondgebied, met uitzondering van gebieden waar de autoriteiten naar gelang de lokale epidemiologische situatie de maatregelen aanscherpen.

Slechts een paar provincies en prefecturen verkeren momenteel onder lockdown, waaronder Tanger-Asilah, Marrakech, Larache, Safi en Kenitra.

