Frans-Spaanse grens vooralsnog open ondanks stijging besmettingen

De ook voor Nederlandse toeristen belangrijke Frans-Spaanse grens hoeft vooralsnog niet dicht, ondanks de jongste corona-uitbraak in de Spaanse grensregio Catalonië.

De heropleving van besmettingen komt onder controle, aldus de Spaanse minister van Toerisme. Ze zei te hopen dat dat betekent dat de Fransen de grens niet sluiten.

Met name in Catalonië en Aragón werden steeds meer personen positief getest op het dodelijke longvirus COVID-19. Vooral in Lerida, Barcelona en rondom de Catalaanse hoofdstad bleef het aantal besmettingsgevallen in grote getale toenemen.

De Franse premier Jean Castex zei zaterdag tegen de Franse pers in gesprek te willen gaan met Spaanse autoriteiten over een mogelijke sluiting van de Frans-Spaanse grens.



De Franse toerismeminister toonde zich wat optimistischer over het verloop van de jongste uitbraak. In Catalonië is het aantal nieuwe infecties de afgelopen drie dagen al verminderd.

De grens tussen de twee landen ging 22 juni open nadat deze maandenlang gesloten was. Bij de grensovergangen vinden geen controles plaats, in tegenstelling tot de gezondheidscontroles die wel plaatsvinden op vliegvelden en in havens.

