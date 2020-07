Facebook gaat racisme in algoritmes onderzoeken

acebook gaat met speciale teams onderzoeken of de algoritmes op het platform en op Instagram racistisch zijn. Dat meldt het bedrijf aan The Wall Street Journal.





Daarna maakte het sociale netwerk bekend harder op te treden tegen racistische reclame en haatdragende berichten te weren. Volgens operationeel directeur Sheryl Sandberg doet het bedrijf dat "niet om financiële redenen of om druk van adverteerders, maar omdat het juist is om te doen".



Facebook is in het verleden al eerder bekritiseerd over hoe de algoritmes bepaalde vooroordelen integreerden. Zo zouden alleen Facebook-gebruikers met een witte huidskleur bepaalde advertenties voor huizen of vacatures te zien krijgen, en gebruikers met een donkere huidskleur niet. Ook als de adverteerder zich niet richtte op een bepaalde doelgroep.

Het sociale mediaplatform gaat kijken of gebruikers van het netwerk met een niet-witte huidskleur in de Verenigde Staten worden benadeeld. "Elk vooroordeel in onze systemen en beleid staat ​​haaks op het aanbieden van een platform waar iedereen zichzelf moet kunnen uitdrukken", zegt een woordvoerder van Instagram, de dochteronderneming van Facebook.Onder andere het Brits-Nederlandse Unilever, Coca-Cola, Starbucks en Pepsico kondigden recent aan voorlopig niet meer te adverteren op Facebook of Instagram, omdat het bedrijf te weinig zou doen om racisme en haat op de platforms te bestrijden.