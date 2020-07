Half miljoen coronatesten gedaan in Nederland

algemeen 22 jul 15:49

Het aantal coronatesten dat in Nederland is uitgevoerd sinds de uitbraak van het virus is tot ruim een half miljoen gestegen.





Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) zijn verantwoordelijk voor het testen van mensen die mogelijk zijn besmet met het virus. Dat gebeurde eerst slechts mondjesmaat, omdat de capaciteit niet op orde was. Sinds 1 juni mag iedereen die dat wil zich laten testen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland laat weten dat de teller inmiddels op 507.410 testen staat. "Dank allemaal", schrijft de organisatie op Twitter. Veruit de meeste testresultaten zijn negatief. Vorige week lieten 88.886 mensen zich testen door de GGD. Van hen bleek ruim 1 procent het virus onder de leden te hebben, liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag weten. Dat zijn 987 mensen, bijna twee keer zoveel als een week daarvoor.