'In de komende tien dagen stijgt het aantal ziekenhuisopnames in Nederland'

In de komende tien dagen zal het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus beperkt stijgen. Dat verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

© ANP 2020

Hij baseert zich onder meer op het aantal besmettelijke personen. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er momenteel bijna 6500 mensen in Nederland die anderen kunnen besmetten met het coronavirus.In het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen kwam woensdag weinig verandering. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 15 naar 17, het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 90 naar 85. Dat betekent dat de ziekenhuizen net iets meer dan honderd coronapatiënten behandelen.Op de intensive cares liggen ook 593 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat de ic's in totaal 610 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden intensive cares nu 900 mensen behandelen. Voor hen zijn 1150 bedden beschikbaar. Bijna de helft van alle ic-bedden wordt momenteel dus niet gebruikt.