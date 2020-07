Antwerpen verscherpt aantal coronamaatregelen

De stad Antwerpen verscherpt een aantal coronamaatregelen vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Er komt vanaf zaterdag een mondkapjesplicht op alle markten.

Bij verplaatsingen in de horeca, bijvoorbeeld om in een café naar het toilet te gaan, moeten klanten een mondmaskertje op. Horecazaken krijgen een registratieplicht van hun bezoekers.

Samenkomen met meer dan tien personen buiten gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden, is niet meer toegestaan. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever via Twitter aangekondigd.

De Wever neemt een voorschot op een bijeenkomst donderdag van de Nationale Veiligheidsraad. Daar zal zo goed als zeker worden ingestemd met een draaiboek voor gemeenten in geval van een lokale uitbraak. Burgemeesters mogen dan zelf een aantal maatregelen treffen om de verspreiding van het virus in hun gemeente in te dammen.



Tijdelijk kunnen ze een avondklok instellen, restaurants of scholen sluiten, telewerk verplichten, muziek- en theaterzalen sluiten en minder plaatsen op het openbaar vervoer aanbieden. Ook het delen van een drankje of waterpijp wordt taboe.

Sinds twee weken neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in België toe, vooral in Vlaanderen. Eén op de drie bevestigde besmettingsgevallen komt uit de stad Antwerpen. Volgens minister Wouter Beke (Welzijn) is er sprake van 19 besmettingshaarden in Vlaanderen, waarvan het merendeel, zeven, in de regio Antwerpen. Vooral op feesten en familiebijeenkomsten binnenshuis wordt het virus volgens hem verspreid.



Bijzonder ernstig

"De situatie is bijzonder ernstig en verdient onze onverdeelde aandacht", aldus burgemeester De Wever. Hij vraagt "begrip en medewerking" van de Antwerpenaar.

Verscheidene triageposten in Vlaanderen, waar huisartsen patiënten met coronaklachten naar doorverwijzen voor fysiek onderzoek en een coronatest, melden woensdag een grote toeloop. Dat geldt vooral voor de steden Antwerpen, Lier, Leuven en Aalst en posten in West-Vlaanderen.

De triageposten werden in maart opgezet bij de eerste uitbraak om te voorkomen dat huisartsen op grote schaal besmet zouden worden. Vanwege de dalende besmettingscijfers sloten verschillende posten maar inmiddels worden vele heropend.

