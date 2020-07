Melilla: Spaanse politie opent onderzoek naar dood gestrande Marokkaanse vrouw

Dat meldt een Marokkaanse mensenrechtenvereniging in Nador.

De politie in Melilla is een onderzoek gestart naar de dood van de 34-jarige Marokkaanse vrouw die half mei overleed in een opvangcentrum in Melilla. Hakima werkte als huishoudster in de Spaanse enclave en kon na de sluiting van de landsgrenzen niet meer huiswaarts keren.

Ze verbleef sinds twee weken in het opvangcentrum aan de Plaza de Toros nadat ze door de Spaanse Guardia Civil op straat werd aangetroffen. Personeel van het opvangcentrum trof het levenloze lichaam van de vrouw aan in de badkamer.

Volgens ooggetuigen bloedde de vrouw uit haar oren en neus. Een onderzoeksrechter beval een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. Ze werd zonder bijzijn van familie begraven.



De mensenrechtenvereniging en de nabestaanden van de vrouw hebben aangedrongen bij de Spaanse autoriteiten om onderzoek te doen naar de omstandigheden van Hakima's dood en om het autopsierapport vrij te geven.

Ook vraagt de mensenrechtenvereniging dat er wordt gekeken naar de stelselmatige uitbuiting van Marokkaanse arbeiders in Melilla.

