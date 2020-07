Marokko: Leeftijdsgrens voor verkrijgen identiteitskaart verlaagd naar 16 jaar

Door het aannemen van het wetsvoorstel over het nieuwe ontwerp van de nationale identiteitskaart (CNIE) is ook de leeftijdsgrens verlaagd.

De nieuwe identiteitskaart ('card national') is een feit. Het wetsvoorstel over het nieuwe ontwerp van de identiteitskaart is aangenomen. Tevens is de minimale leeftijd voor het aanvragen van de kaart verlaagd van 18 naar 16 jaar.

De nieuwe generatie kaarten zijn nog niet uit en zijn nu al onderwerp van gesprek. Meerdere organisatie hebben zich de afgelopen tijd beklaagd over het ontbreken van het Tifinagh-schrift op de nieuwe kaart.

De nationale veiligheidsdienst DGSN kondigde eerder dit jaar de komst van een nieuwe generatie van de CNIE en ondanks de grondwettelijke erkenning van het Tamazight als officiële taal van het Marokkaanse koninkrijk ontbreekt het Tifinagh-schrift op de nieuwe identiteitspas.



Volgens DGSN kent het weglaten van het Tifinagh-schrift een technische reden. De documenten die nodig zijn om de pas aan te vragen bevatten het Tifinagh-schrift ook niet. Geboorteaktes en hala almadania worden vooralsnog enkel in het Arabisch en Frans geproduceerd.

Futureproof

De nieuwe pas wordt gemaakt van polycarbonaat, een stevig materiaal dat bekend staat om zijn duurzaamheid. De pas kan elektronisch worden gelezen met een eenvoudige kaartlezer, scanner of mobiele telefoon middels NFC-technologie. De pas kan meerdere officiële documenten zoals de geboorteakte en het uittreksel bevolkingsregister vervangen.

Volgens DGSN is het aanvragen van de nieuwe pas goedkoper dan de huidige pas. Houders van de huidige generatie CNIE hoeven pas een nieuwe aan te vragen als de geldigheidsdatum vervalt.



