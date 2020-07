Nigeria wil de import van Marokkaanse bariet verbieden

Nigeria importeert jaarlijks voor €260 miljoen van het mineraal uit Marokko

De Nigeriaanse Minister van Mijnbouw Olamilekan Adegbite heeft aangekondigd dat zijn regering van plan is de invoer van bariet uit Marokko te verbieden. Het mineraal wordt veel gebruikt in de olie-industrie. Het invoerverbod is bedoeld als bezuinigingsmaatregel.





Volgens Adegbite zijn de bezuinigingen noodzakelijk omdat het West-Afrikaanse land wordt geconfronteerd met dalende olie-inkomsten als gevolg van de wereldwijd dalende olieprijzen. "We hebben bariet in het hele land, dus wat weerhoudt ons ervan om het zelf te produceren", zei Adegbite.





Marokko wordt naast China, India en de Verenigde Staten beschouwd als één van 's werelds grootste producenten van Bariet. Het mineraal wordt gewonnen uit mijnen in de regio Midelt.

