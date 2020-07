Brazilië meldt recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Brazilië heeft de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds het begin van de epidemie.

Bij nog eens 67.860 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In het grootste land van Zuid-Amerika zijn in totaal al 2,2 miljoen besmettingen vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal coronagevallen in het 210 miljoen inwoners tellende Brazilië ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Het dodental staat op ruim 82.000.Een van de patiënten is president Jair Bolsonaro, die het virus eerder heeft afgedaan als een "griepje". Hij stond huiverig tegenover maatregelen om verspreiding te voorkomen omdat hij vreesde voor grote economische schade.De 65-jarige Bolsonaro werd eerder deze maand positief getest op het virus. Het zou relatief goed met hem gaan. Hij heeft volgens CNN Brazil geen koorts en zijn ademhaling, hartslag en bloeddruk zouden normaal zijn.