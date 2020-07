België scherpt coronamaatregelen aan

Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen, zoals in drukke winkelstraten, op markten, in openbare gebouwen en in de horeca.

In restaurants en cafés moeten klanten een mondmaskertje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van de klanten gaan registreren. Dat heeft premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt.

Het longvirus flakkert in België sinds twee weken weer op. Volgens Wilmès is er sprake van een "zorgwekkende situatie" en is het opvallend dat nieuwe besmettingen nu vooral onder de 20- tot 30-jarigen worden geconstateerd. "Vaak wordt het virus doorgegeven op huwelijken, familiebijeenkomsten en feesten", zei ze.

Mensen moeten hun sociale contacten daarom tot vijftien blijven beperken. In de veiligheidsraad is volgens haar lang gediscussieerd over het verkleinen van de 'bubbel' tot tien mensen, maar met die "moeilijke" beslissing zouden "de mensen die zich houden aan alle regels gestraft worden", aldus de Belgische premier.



De geplande versoepeling voor de evenementensector per 1 augustus gaat niet door. Zo gaat er een streep door de beoogde verdubbeling van het aantal toegestane bezoekers aan evenementen zowel binnen als buiten.

Sluitingsuur

Vanaf zaterdag wordt het sluitingsuur van de nachtwinkels vervroegd van 01. 00 uur naar 22. 00 uur, om "risicovolle bijeenkomsten" te vermijden. Belgen die van vakantie terugkomen, ook per trein of auto, moeten 48 uur voor thuiskomst online een formulier invullen over waar de reis naartoe ging.



Op lokaal vlak krijgen de burgemeesters de bevoegdheid extra maatregelen te nemen om plaatselijke besmettingshaarden beter te bestrijden. Ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde scholen, theaters of restaurants sluiten of gedeeltelijke lockdowns instellen.

Sinds 11 juli was het dragen van een mondkapje voor inwoners ouder dan twaalf jaar landelijk al verplicht in het openbaar vervoer, winkels, musea en theaters. Horecapersoneel moest ook al een mondkapje dragen.

