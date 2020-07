Ziekenhuizen Tanger overvol door stijging coronabesmettingen (video)

In het Mohammed VI-ziekenhuis in Tanger liggen patiënten op de vloer van de herstelafdeling

De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de Noord-Marokkaanse stad heeft geleidt tot overvolle ziekenhuizen. Foto's van patiënten die op de vloer van het ziekenhuis en op het buitenterrein van het zorgcentrum liggen worden massaal gedeeld op sociale netwerken.

Velen wachten op een coronatest, anderen liggen op de vloer van de herstelafdeling. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis wordt de zorgcapaciteit de komende dagen uitgebreid. Ook in andere ziekenhuizen worden de komende dagen meer artsen en verpleegkundigen ingezet.

Na Casablanca-Settat (24,3%) is de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima (21,2%) het zwaarst getroffen door het coronavirus. Meerdere wijken in de stad zijn onder lockdown geplaatst nadat nieuwe besmettingshaarden werden geconstateerd. De stijging in het aantal besmettingen komt vooral door fabrieksarbeiders in het industriële deel van de stad.



Ook in andere delen van het land zijn verschillende uitbraken van besmetting opgetreden onder fabrieksarbeiders. In veel fabrieken worden de preventieve maatregelen tegen het virus niet nageleefd.

De autoriteiten hebben meer dan 500 bedrijven gesloten wegens het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen. Het invoeren van strikte veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus was één van de voorwaarden voor de hervatting van de bedrijvigheid in het land.



Het geleidelijk op gang komen van de economische activiteit was bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Ondernemers werden begin juni opgeroepen maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te borgen. Ook werd in opdracht van koning Mohammed VI een grootschalige campagne opgezet om personeel te laten testen op het coronavirus.

Een soortgelijke testcampagne werd eerder ook al uitgevoerd onder werknemers van financiële dienstverleners in het land. Die operatie was een samenwerking tussen het zorgministerie en de Marokkaanse vereniging van banken (GPBM).

