'Zorgexperts willen binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen'

Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen.

Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, waar het tv-programma Nieuwsuur (NPO 2) over beschikt.De deskundigen zien, wat ze noemen, "een urgente dreiging voor de volksgezondheid". Ze willen niet wachten tot september. De Jonge nodigt in een eerdere brief de zorgexperts uit om mee te denken over verbeterpunten voor als er een tweede coronagolf komt.Die adviezen zouden voor september moeten worden opgestuurd naar de Tweede Kamer.